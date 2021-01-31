نجوم.. دبلوم الابتكار والمواهب

المصدر: إعداد: محمد فودة

أثمر دبلوم الابتكار والمواهب، الذي طبقته شرطة دبي في نسخة أولى من المساق التدريبي والأكاديمي الفريدي، عن تخريج 35 منتسباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مسهماً في تأهيلهم ككوادر متميزة، لذا وجّه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بتطبيق البرنامج سنوياً. وأطلق مجلس الابتكار في شرطة دبي دبلوم الابتكار والمواهب لدعم منظومة الابتكار وتأهيل المنتسبين، للتواؤم مع التوجهات الحكومية الذكية.

ويمتد برنامج الدبلوم لستة أشهر، وينقسم إلى مرحلتين، الأولى محاضرات وتدريب نظري، يتلقى فيها المنتسب معلومات عن التوجهات العالمية للابتكار، والإطار العام لاستراتيجية دولة الإمارات واستراتيجية شرطة دبي في الابتكار، ومفاهيم إدارة المواهب، وكيفية القيام بعملية إدارة المواهب. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تطبيق المفاهيم النظرية على المشروعات الابتكارية، وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للوقوف على التحديات الأمنية، وتحويلها إلى مشروعات ابتكارية خاصة بمنتسبي الدبلوم.

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