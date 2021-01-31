«الصحفيين» تشيد بمكرمة محمد بن راشد بناء مقرها بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية عبدالرحمن نقي، بالمكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص الأرض بمساحة 1915 متراً مربعاً، وكلفة البناء بمبلغ 20 مليون درهم، لتغطية تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية في دبي. وقال في حديث لقناة الفجيرة الفضائية، إنه تم إنجاز أكثر من 90% من إنشاء المبنى الجديد، ومن المتوقع تسليم المبنى نهاية مارس المقبل. وأضاف نقي: «أصبحت الجمعية تضم أيضاً الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون والعاملين في المواقع الإلكترونية المرخصة طبعاً جميعهم محررين أو إذاعيين أو مصورين حسب النظام الأساسي الجديد».

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