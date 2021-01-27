المصدر: الإمارات اليوم

مواقف

اشتكى قراء يسكنون في أبوظبي، عدم قدرتهم عن تجديد اشتراكات خدمة «مواقف» يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ما أرجعه موظفون في «مواقف» إلى خلل في النظام، وطالبوا بحل لهذا الخلل، خصوصاً أنه تكرر مرات عدة خلال الفترة الأخيرة.

أسعار

لاحظ مستهلك وجود زيادات تصل إلى 100% في أسعار العجائن والمخبوزات في بعض المخابز، خلال الآونة الأخيرة، مطالباً بإحكام الرقابة من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، لوقف الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

انسيابية

أفاد سائقون بأن افتتاح الجسر الرابط بين شارعي بدر والشيخ خليفة بن زايد في عجمان أدى إلى انسيابية حركة السير بعدما كان الشارع يشهد ازدحاماً شديداً، معربين عن أملهم الشديد في الانتهاء من بقية المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.

جائزة

تلقى قارئ رسائل نصية على هاتفه المتحرك من جهة مجهولة تدعوه للمشاركة في الجائزة الكبرى للفوز بمبلغ 77 ألف درهم، من دون أن تكشف هذه الجهة عن هويتها!

عقوبات

جدد زوّار لمحال تجارية ومراكز تسوق وصالونات حلاقة مطالبتهم الجهات المعنية بتوقيع عقوبات صارمة بحق المتساهلين في ارتداء الكمامات خلال وجودهم في هذه الأماكن.

عزاب

اشتكى سكان بمنطقة البستان في عجمان زياد ة أعداد السكان العزاب في المنطقة، التي كانت في السابق مقتصرة على العائلات، مطالبين الجهات المختصة بحفظ خصوصية العائلات في تلك المنطقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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