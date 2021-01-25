4 أهداف لجدولة رواتب وبدلات موظفي حكومة أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفادت هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي بأن منظومة جدول الرواتب والبدلات والعلاوات للموظفين، الذي أصدره المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، في يناير من العام الماضي، يحقق أربعة أهداف رئيسة، أولها، الحفاظ على مركز الدرجة التي وصل إليها الموظف قبل النقل على جدول الرواتب، والثاني، الحفاظ على الراتب الأساسي والراتب الإجمالي للموظف في حال كان أعلى من راتب الدرجة المنقول إليها. وبحسب رسائل توعوية نشرتها الهيئة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يتمثل الهدف الثالث في الحفاظ على الراتب الخاضع للتقاعد قبل النقل على جدول الرواتب.

فيما يختص الهدف الأخير بالحفاظ على مدة البقاء في الدرجة من تاريخ شغل الموظف للدرجة، وبصرف النظر عن تاريخ النقل على جدول الرواتب. وأوضحت الهيئة أن جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، يضمن توحيد مفردات الرواتب والبدلات والعلاوات لكل الجهات الحكومية، وتوحيد أسس صرف البدلات والعلاوات والمزايا، وتوفير المرونة لاستيعاب الاختلافات بين القطاعات والتخصصات المختلفة، ورفع مستوى المعاش التقاعدي للموظفين المواطنين. واستعرضت الهيئة الخطط والجهود والأرقام التي حققتها في إطار التوعية والإرشاد بقرار نقل الموظفين على جدول الرواتب، منها تنظيم أربع ورش توعوية عامة للجهات الحكومية بحضور 686 موظفاً، و77 ورشة فردية، بجانب التعامل مع 3284 بريداً إلكترونياً واستفساراً مستلماً من الجهات المعنية بالتنفيذ، وإنشاء نظام الأجور والتعويضات لتوحيد قنوات التواصل مع الجهات الحكومية.

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