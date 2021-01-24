ابتكار.. إنقاذ الأرواح

المصدر: إعداد: محمد فودة

فاز مشروع كاشف الحوادث الذكي، للطالب عبدالله إبراهيم الجناحي، بالميدالية البرونزية، فئة الهندسة والتكنولوجيا، بمعرض العلوم والهندسة الدولي الافتراضي، الذي نظمه مركز خدمة العلوم بكوريا الجنوبية.

ويتلخص المشروع في نظام يمكن أن يكتشف الحوادث في وقت أقل بكثير، ويرسل المعلومات الأساسية إلى مركز الإسعافات الأولية في ثوانٍ قليلة، بحيث تغطي تلك المعلومات الإحداثيات الجغرافية والوقت، والزاوية التي وقع فيها حادث المركبة، ويتم إرسال رسالة التنبيه هذه إلى فريق الإنقاذ في زمن قصير للغاية، ما يساعد في إنقاذ الأرواح الثمينة، كما يوفر خيار إنهاء إرسال الرسالة في حال عدم وجود أي إصابات، وبالتالي يختصر الوقت الثمين لفريق الإنقاذ الطبي.

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