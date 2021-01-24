المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين الدكتور خالد محمد الخزرجي مديراً لجامعة زايد.

وشغل الخزرجي عدداً من المناصب وله خبرة ممتدة في إدارة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، حيث عمل سابقاً مديرا عاما لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، ووكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً)، كما شغل عددا من المناصب في القطاع التعليمي والأكاديمي، حيث كان عضو المجلس الأعلى لجامعة الإمارات، ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات وعضو هيئة التدريس فيها.

وأشرف الخزرجي على عدد من المشاريع واللوائح والقوانين والقرارات في قطاع الأعمال والتعليم، وكان عضواً في الفريق التفاوضي لاتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وشغل سابقاً مناصب عدة.

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