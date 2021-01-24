المصدر: الإمارات اليوم

برّ

تشهد مناطق البر في دبي إقبالاً كثيفاً من الزوّار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لرغبة العديد من المواطنين والمقيمين في التنزّه بأماكن مفتوحة، لكن بعض الممارسات غير الإيجابية تتسبّب في إزعاج المتنزهين، بينها الاقتراب من العائلات بسيارات الدفع الرباعي أثناء قيادتها بتهور، إلى جانب ترك البعض للمخلفات وراءهم.

حدائق

رصد قارئ في أبوظبي تجاهل العديد من الأسر للإجراءات الاحترازية داخل الحدائق العامة، وتنظيم البعض أعياد ميلاد أطفالهم بحضور عدد كبير من المدعوين، وسط تجاهل كبير لقواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامات، وطالب بتشديد إجراءات الرقابة داخل الحدائق والمتنزهات.

إزعاج

اشتكى مواطنون يسكنون أحياء مختلفة في دبي والشارقة، عودة أصوات الدراجات النارية التي يتسابق أصحابها على الطرقات المجاورة في أوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاجهم وإيقاظ الأطفال من نومهم، وطالبوا بتسيير دوريات للشرطة لمخالفة مصدري الأصوات المزعجة.

موسيقى

طالب مواطن من إمارة الفجيرة، يسكن في مدينة محمد بن زايد، بضبط ساعات انتهاء الاحتفالات والمناسبات في المنازل، إذ يعاني الجيران أصوات الموسيقى الصاخبة لساعات متأخرة من الليل، ولمدة أسبوع كامل.

كلاب

طالب قراء في المنطقة الشرقية، بحل جذري لمشكلة انتشار الكلاب السائبة والحمير في الطرقات المظلمة، مؤكدين أنها تعرّضهم لخطر الاصطدام بها، ما قد يتسبب في تضرر المركبات وتعريض حياتهم للخطر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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