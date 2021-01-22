توظيف .. 2.9 مليون زيارة لموقع «التوطين» خلال 2020

المصدر: إعداد : أشرف جمال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسجيل موقعها الإلكتروني الرسمي مليونين و911 ألفاً و807 زيارات لمتابعي ومتعاملي الوزارة من أصحاب عمل وعمال وباحثين عن عمل، خلال العام الماضي، موضحة أن الموقع سجّل خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين 746 ألفاً و278 زيارة، فيما شهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، زيارات بلغ عددها 666 ألفاً و866 زيارة، كما تم تسجيل 764 ألفاً و592 زيارة خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر، وأخيراً سجل الموقع زيارات بلغت 734 ألفاً و71 زيارة خلال الفترة من بداية أكتوبر إلى نهاية ديسمبر 2020.

ووفقاً لإحصائية رسمية للوزارة، فإن عدد الزيارات للموقع الرسمي خلال 2020 شهد انخفاضاً ملحوظاً عمّا سجّل في العامين 2019، والذي بلغ ثلاثة ملايين و194 ألفاً و571 زيارة، والعام 2018، الذي بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة فيه ثلاثة ملايين و168 ألفاً و848 زيارة.

ويوفّر الموقع الإلكتروني أربعة قطاعات خدمية لمتعاملي الوزارة، تشمل «أصحاب العمل، العمّال، التوطين، إضافة إلى الخدمات ذات الأولوية»، إذ يبلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة في القطاعات الأربعة 35 خدمة، بينها 26 خدمة لأصحاب العمل، والخدمات ذات الأولوية، تشمل «إصدار تصريح عمل جديد، إلغاء تصريح عمل، إصدار تصريح عمل عامل مساعد، إلغاء تصريح عمل عامل مساعد، إلغاء عقد أو تصريح عمل إلكتروني، إلغاء عقد عمل (مواطن/‏‏‏‏‏‏ مجلس التعاون الخليجي)، إلغاء عقد عمل عامل مساعد، استبدال تصريح العمل، إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني، إصدار تصريح مسؤول علاقات حكومية (المندوب)، إصدار عرض عمل، إصدار عقد عمل، إصدار عقد عمل (مواطن/‏‏‏‏‏‏ مجلس التعاون)، إصدار عقد عمل جديد (عمالة مساعدة)، التسجيل في نظام توطين لأصحاب العمل، تجديد تصريح وعقد عمل/‏‏‏‏‏‏ تصريح عمل مهمة، تجديد عقد عمل (مواطن/‏‏‏‏‏‏ مجلس تعاون)، تجديد عقد عمل عامل مساعد، تعديل عقد عمل عامل مساعد، تعديل عقد أو تصريح عمل، طرح شواغر في نظام التوظيف، طلب تظلم من متعامل، طلب حصة تصاريح عمل لمنشأة، طلب قيد انقطاع عامل عن العمل، طلب قيد انقطاع عامل مساعد عن العمل، فتح سجل منشأة».

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