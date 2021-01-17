بالفيديو.. "موكب البطاريق" مغامرة مجانية جديدة في حديقة حيوان العين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين مغامرة مجانية جديدة، تحمل اسم "موكب البطاريق"، تهدف إلى إمتاع زوّار الحديقة بمشاهدة طيور البطاريق وهي تسير جماعات وفرادى أمام الحضور، في ساحة خصصت لهذا العرض.

وقال مدير قسم رعاية الحيوانات بحديقة الحيوانات في العين، مياس أحمد القرقز: "إن البطاريق من الطيور التي تتميز باللطف والمرح وجمال الحركة، بخلاف طريقة سيرها الرائعة، ومن ثم فإن الاستعراض الخاص بها سيكون تجربة مليئة بالمتعة والمرح والسعادة للزوار، لاسيما أنها المرة الأولى التي سيشاهد فيها الزوار بطاريق هامبولت خارج معرضها، إذ ستقوم بالسير طليقة على العشب بكل بهجة وحرية".

وأضاف القرقز: "هناك أسباب كثيرة تدعونا إلى إطلاق هذه التجربة، وفي مقدمتها حرصنا الدائم على تقديم تجارب ومغامرات مميزة لكل زوارنا ومحبي حديقة الحيوانات بالعين، الذين اعتادوا التجارب المتجددة بشكل مستمر، بالإضافة إلى الأجواء الشتوية التي تشكل عاملاً مهماً ومساعداً لإخراج البطاريق من معرضها، ومنحها فرصة الاستمتاع بدرجات الحرارة المنخفضة التي تلائمها، وتشابه بيئتها الطبيعية".

وأشار إلى أن هذه التجربة تشكّل أيضاً جانباً تثقيفياً بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تعد بطاريق هامبولت من الطيور المعرضة لخطر الانقراض، حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، لذلك تحرص حديقة حيوان العين، على تعريف المجتمع بهذا النوع من الطيور عن قرب، من خلال قصص مربي الحيوانات والمشرفين على رعايتها، مع الاجابة عن جميع استفسارات الزوار وتساؤلاتهم التي تتعلق ببطاريق هامبولت، وعروض تقديمية تغطي جميع جوانب حياتها وسلوكها، وتدعم رسالتنا في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية.

وأفاد مدير قسم رعاية الحيوانات في الحديقة بأنه يمكن للزوار من جميع الفئات والأعمار الاستمتاع بموكب البطاريق يومياً، ابتداءً من 15 يناير في الساعة الرابعة والنصف مساءً، دون الحاجة إلى حجز مسبق، وإنما يكفي الحضور في الوقت المحدد بساحة عرض الطيور، للاستمتاع بالتجربة والتقاط الصور التذكارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد-19"، وإرشادات الأمن والسلامة المتبعة بحديقة الحيوانات في العين، لضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع الزوار.

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