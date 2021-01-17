بلدية الفجيرة تدرس تحديات أصحاب المشروعات الغذائية المنزلية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظمت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية، ممثلة بمركز غرس للأسر المنتجة، ورشة عمل افتراضية حول «السلامة الغذائية» استهدفت أصحاب المشروعات الغذائية المنزلية، التي زاد عدد رخصها أخيراً بشكل ملحوظ، ودراسة التحديات التي تواجهها.

وأفادت البلدية بأن مفتشي إدارة الخدمات العامة والبيئة ينظمون زيارات إلى المنازل، للتفتيش على المطابخ التي تحضر المواد الغذائية فيها، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومن عمليات تعقيمها وتطهيرها، إضافة إلى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء أثناء الاستلام والتحضير، والعرض في درجات حرارة صحية لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وجاء تنظيم الورشة تماشياً مع حرص البلدية على ضمان تطبيق أعلى معايير صحة وسلامة الغذاء، إذ تم عرض المشروعات الغذائية المنزلية، ومناقشة أهم نقاط السلامة الغذائية في جميع مراحلها، ابتداء من عمليات التسوق واختيار المنتجات حسب الاشتراطات الصحية، وطريقة نقل وحفظ وتخزين الأغذية وعمليات الطبخ وطهو الأغذية، ودرجات الحرارة المناسبة لها، كما تم الاستماع لمداخلات المشاركين وملاحظاتهم، وعرض اهم التحديات التي تواجه الأسر المنتجة.

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