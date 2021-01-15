بلدية أبوظبي تنجز مشروع تطوير شبكة الإنارة في منطقة مجمع الجسور

المصدر: أبوظبي الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع تحديث وتطوير شبكة الإنارة على مداخل ومخارج منطقة مجمع الجسور بأبوظبي، ومداخل ومخارج منطقة واحة الكرامة، وجامع الشيخ زايد الكبير، وذلك بتأهيل شبكة الإنارة القديمة، واستبدال المصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع LED.

وأكدت البلدية أن المشروع يندرج ضمن خطط التطوير المتواصلة، التي تستهدف رفع كفاءة الإنارة، وتحقيق معايير الاستدامة من خلال الحفاظ على الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء باعتماد أفضل الممارسات العالمية، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإضاءة، وفي الوقت ذاته توفير إضاءة صديقة للبيئة.

وأوضحت البلدية أن تحديث وتأهيل الإضاءة يسهم في تحسين مستوى الإضاءة، وإضفاء طابع جمالي للمنطقة، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وتخفيض استهلاك الكهرباء وانبعاثات الكربون بنسبة 68%، وذلك عن طريق استخدام تقنيات الإنارة الحديثة (LED).

وتضمن المشروع كذلك إجراء الصيانة الوقائية لشبكة الإنارة من (كابلات وأسلاك مرنة وقواطع كهربائية)، وتأهيلها، وصيانة صناديق توزيع الكهرباء الخاصة بشبكة الإنارة التزيينية، واستبدال المصابيح التقليدية للإنارات التزيينية (الكروية الشكل) بإنارات حديثة موفرة للطاقة من نوع LED.

وأشارت البلدية إلى أنها ستواصل، ضمن خططها المستقبلية، تطوير وتحسين الإنارة باستخدام أحدث التقنيات التي تسهم في رفع مستوى جودة الإنارة، وترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون، ما يسهم في توفير بيئة مستدامة، ويضفي طابعاً جمالياً في أبوظبي وضواحيها، وترسيخ الصورة الحضارية للإمارة، التي تعكس جمال أبوظبي العمراني، والإسهام في رفع مستوى جودة الإنارة لمستخدمي الطرق، وتحقيق أعلى معايير السلامة.

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