توظيف .. موقع توظيف يرشّح مسؤولاً حكومياً لشغل وظيفة «سائق مؤقّت»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

قال مسؤول في إحدى الجهات الحكومية بدبي، المواطن (أ.ن)، إنه تلقى رسالة من منصة إلكترونية عالمية للتواصل المهني والتوظيف، عبر حسابه الرسمي في المنصة، ترشّحه بالخطأ لشغل وظيفة سائق مؤقّت، على الرغم من كون صفحته الرسمية تتضمن كل المعلومات الدراسية والوظيفية عنه.

وقال (أ.ن)، في تعليق نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الغريب أن المنصة كتبت لي في رسالتها ملاحظة تقول إن مؤهلاتي ملائمة للوظيفة».

وأثار تعليق (أ.ن) موجة كبيرة من التعليقات المستهجنة من قبل متابعي صفحته، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة ترشيح المواقع التوظيفية لفرص العمل المتاحة، بينها متابع تساءل عمّا إذا كان صاحب الصفحة بحث على الموقع التوظيفي، من قبل، عن سائق ليقوم بتوظيفه لديه، موضحاً أن نظام البحث يقوم بتخزين أوتوماتيكي للمعلومات، حسب بحث صاحب الصفحة، وهو ما يؤدي إلى إرسال مسؤولي الموقع التوظيفي وظائف مشابهة للبحث.

فيما أشار آخر إلى أن بعض مواقع التوظيف لا تراجع السير الذاتية لأعضائها بشكل جيد، ما يتسبب في ترشيحهم لوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وهو ما أكده ثالث لفت إلى أن الموقع التوظيفي العالمي رشّحه لشغل وظيفة إمام مسجد، وهو بعيد تماماً عن اختصاصه.

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