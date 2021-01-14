4 محطات جديدة لتدوير النفايات في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد مدير مشاريع إدارة جمع النفايات بشركة «بيئة» في الشارقة، عامر محمود، لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة أطلقت مبادرة جديدة لإعادة التدوير، بالتعاون مع بلدية الشارقة، لتركيب ونشر أربع محطات جديدة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير في الإمارة، وفق مواصفات جديدة تختلف عن حاويات جمع النفايات التقليدية، بهدف منع انتشار الروائح الكريهة منها.

وأفاد في رده على ملاحظات وصلت «الإمارات اليوم»، حول وجود روائح كريهة تنبعث من حاويات ومحطات مخصصة لإعادة تدوير النفايات، بأن من أهم ما تقوم به الشركة لمنع انتشار الروائح من المحطات ومنع تجمع القوارض حولها، هو تخصص المحطة في المواد الجافة والقابلة لإعادة التدوير، مشيراً إلى أن هناك فريقاً مختصاً لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المحطة بشكل يومي، ومن ثم يتم تعقيمها وتطهيرها أثناء جمع المواد.

ولفت إلى وجود خطة لنشر محطات جديدة إضافية قريباً في مواقع مختلفة من الإمارة، منها منتزه الشارقة الوطني، وحديقة النهضة، والمدينة الجامعية في الشارقة.

وتابع بأن محطات إعادة التدوير الجديدة تختلف عن نقاط تجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير المتوافرة في أنحاء الإمارة، إذ تحتوي على 11 مساراً مختلفاً لفرز نفايات المعادن المختلفة، ومعلبات الألمنيوم، والبطاريات المستعملة، والمواد البلاستيكية، وعبوات المياه، والورق المقوى، والمخلفات الإلكترونية، والأوراق، والمصابيح، والأجهزة المنزلية الصغيرة، والزجاج.

وأشار إلى أن المواد التي يتم جمعها بهذه المحطات تنقل إلى مركز إدارة النفايات التابع للشركة في منطقة الصجعة، ومن ثم تتم إعادة تدويرها واستخدامها مجدداً، لافتاً إلى أن محطة إعادة التدوير تحتوي على ركن للصور الشخصية (selfie booth)، لالتقاط صور أثناء عملية إعادة التدوير للأشخاص، ليتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بهم، بهدف زيادة الوعي بين الأفراد عن فوائد إعادة التدوير للبيئة، وتحفيز أنصار وداعمي البيئة على حث أفراد المجتمع من حولهم على تبني عملية إعادة التدوير كأسلوب حياة مستدام.

فريق مختصّ لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المحطة بشكل يومي.

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