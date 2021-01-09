بالفيديو.. "طرق دبي" تنجز مسار الحافلات ومركبات الأجرة في شارع خالد بن الوليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، المرحلة الثالثة من مشروع المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وذلك على شارع خالد بن الوليد، بطول 4.3 كيلومترات، وتمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل، بالاتجاهين، وجرى تمييز المسارات المخصصة للحافلات باللون الأحمر، وتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومظلات مكيفة لمستخدمي الحافلات ومركبات الأجرة، إضافة الى أعمال إنارة الطرق وإنشاء مواقف جانبية وأعمال الزراعة التجميلية، وسيتم تشغيل خدمة الحافلات ومركبات الأجرة على المسار فعالياً يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، وسيتم خلال الفترة القادمة تدريب سائقي الحافلات على استخدام المسار لحين تشغيل الخدمة فعالياً.

وبإنجاز المرحلة الثالثة، يرتفع إجمالي طول المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة إلى 11.6 كيلومتراً، موزعة على سبعة شوارع حيوية، هي شارع المنخول، وشارع الخليج، وشارع خالد بن الوليد، وشارع الغبيبة، وشارع نايف وشارع الاتحاد، وشارع الميناء.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير يعد مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، أحد الممارسات العالمية الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلا من المركبات الخاصة، وهي مطبقة في كثير من المدن في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتهدف الى زيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، وصولاً لتحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.

وأضاف: يأتي إنجاز المرحلة الثالثة من المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية، حيث ساهمت المسارات الخاصة بالحافلات في المرحلتين الأولى والثانية في تقليل زمن الرحلة لخطوط الحافلات إلى ما يقارب 5 دقائق لكل حافلة بنسبة تحسن في زمن الرحلة تقدر بـ 24%، كما ساهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة، مشيرا إلى أن عدد خطوط الحافلات التي تستخدم المسارات الخاصة للحافلات يبلغ 40 خطاً، منها 19 خطاً للحافلات التي تستخدم مسار شارع خالد بن الوليد.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات بطول 7.3 كيلومترات، شملت أجزاء من شارع نايف بطول واحد كيلو متر، وأجزاء من شارع الاتحاد بطول500 متر، وشارع الميناء بطول 1700 متر (من شارع الكويت لغاية تقاطع فالكون) وشارع المنخول (من دوار السطوة ولغاية شارع الشيخ راشد بطول 1800 متر)، وشارع الخليج بطول 1700 متر (من شارع الخور ولغاية شارع المصلى)، وشارع خالد بن الوليد (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 16 بطول 100 متر)، وشارع الغبيبة (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 12 بطول 500 متر).

هيئة الطرق والمواصلات تنجز المرحلة الثالثة من مشروع المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وذلك على شارع خالد بن الوليد بطول 4.3 كيلومترات. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ZNXMX02lCB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 9, 2021

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