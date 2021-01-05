7.3 ملايين راكب يرتادون 4 محطات مترو

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

يبلغ عدد الركاب السنوي لأربع محطات مترو جارٍ حالياً العمل على تغيير أسمائها تقع على الخط الأحمر في شارع الشيخ زايد، نحو سبعة ملايين و324 ألفاً و209 ركاب، والمحطات هي «بنك أبوظبي الأول» التي تحمل الرقم 20 ليصبح اسمها محطة أم الشيف، ومحطة «نور بنك» ورقمها 29 لتحمل اسم محطة الصفا، وكذلك سيتم تغيير اسم محطة مترو نخيل التي تحمل رقم 35، ليصبح اسمها محطة مترو الخيل، بالإضافة إلى محطة مترو داماك العقارية ورقمها 36، ليصبح اسمها محطة مرسى دبي، ضمن تنفيذ خطة جديدة في إطار استراتيجية إعادة هيكلة حقوق تسمية محطات المترو.

ويبلغ العدد السنوي لمستخدمي محطة مترو داماك مليونين و266 ألفاً و436 راكباً سنوياً، بمعدل و7431 راكباً يومياً، كما يبلغ عدد مستخدمي محطة نخيل 557 ألفاً و826 راكباً سنوياً (1829 راكباً يومياً)، فيما يصل عددهم السنوي في محطة أبوظبي الأول مليونين و725 ألفاً وأربعة ركاب (5656 راكباً يومياً)، كما يصل عدد مستخدمي محطة مترو نور بنك مليونين و774 ألفاً و943 راكباً سنوياً (9098 راكباً يومياً).

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إن حقوق تسمية محطات المترو مبنية على نموذج شراكة تجارية بين الهيئة والشركة المستغلة لحقوق التسمية دون أن تشرح مزيداً من التفاصيل عن شروط التقدم بطلب المشاركة، الا أنها أكدت أن الحصول على حق التسمية، يعتبر المنتج الأعلى قيمة في سوق الإعلانات لتسويق العلامات التجارية للشركات، بسبب حصرية المنتج والمعدل المرتفع لمرتادي ومستخدمي محطات المترو، وبسبب ما تمثله ايضاً محطات المترو من وسيلة تنقل مهمة للسياح في الإمارة.

يُذكر أن الهيئة بدأت بتغيير أسماء المحطات على اللوحات الخارجية، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية للمواصلات العامة، بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، وذلك وفق خطة يمتد زمن تنفيذها حتى الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news