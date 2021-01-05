«كاشف الحرائق» شرط إلزامي لشهادة الإنجاز في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني، لتنظيم إجراءات منح شهادة الإنجاز، وفق ضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020، بشأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، حيث اتفق الطرفان على اعتماد تركيب الأجهزة كشرط لإصدار شهادة الإنجاز في المباني السكنية، بدءاً من تاريخ (3 يناير الجاري) بالنسبة للمنازل السكنية التي يتم إنشاؤها، أما بالنسبة للمنازل السكنية القائمة، فيتم منح مهلة قدرها ثلاث سنوات، لتعديل أوضاعها.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين، لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنازل السكنية، لتبسيط الإجراءات وتنفيذ برامج التوعية الوقائية، والتي تشمل الزيارات الميدانية للأعمال المنجزة في المنازل السكنية والتعاون في أي مجالات تخدم الطرفين.

واشتملت المذكرة على التزام الدائرة بالضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بتركيب الأنظمة الذكية بالمنازل السكنية، وعدم منح رخصة بناء للمنازل السكنية، إلا بعد اعتماد الإدارة، وعدم الموافقة على أي تعديل أو إضافة في المنزل السكني إلا بعد تركيب النظام.

وقع المذكرة بالإنابة عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المدير العام للدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، ووقع بالإنابة عن الإدارة العامة للدفاع المدني، العميد محمد علي السويدي.

وأكد النعيمي أن جميع المؤسسات والدوائر تكثف جهودها، وتكمل بعضها بعضاً، وتسعى للحفاظ على سلامة الأفراد، من خلال تفعيل قواعد العمل البناء، والتنسيق المتبادل لحماية الأرواح والممتلكات، مبيناً أن الدائرة تسعى، من خلال المذكرة، لتنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق، وربطها مع غرف عمليات الدفاع المدني.

وأوضح العميد السويدي أن الإدارة تثمن جهود الدائرة، ودورها المهم لإنجاز المشروعات الحيوية وإنجاح المبادرات المشتركة، وتسعى لتعزيز أواصر التعاون المشترك.

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