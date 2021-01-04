فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للفجيرة يسمح بإعادة تقديم "الشيشة"

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بإعادة مزاولة نشاط تقديم خدمة الشيشة في المنشآت المصرح لها على مستوى الإمارة بدءاً من الاثنين الموافق 4/01/2021م، وذلك حسب اشتراطات محددة مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في ظل العودة التدريجية لمزاولة الأنشطة المختلفة على مستوى الإمارة.

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