فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للفجيرة يسمح بإعادة تقديم "الشيشة"
قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بإعادة مزاولة نشاط تقديم خدمة الشيشة في المنشآت المصرح لها على مستوى الإمارة بدءاً من الاثنين الموافق 4/01/2021م، وذلك حسب اشتراطات محددة مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في ظل العودة التدريجية لمزاولة الأنشطة المختلفة على مستوى الإمارة.
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