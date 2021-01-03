نجوم.. راشد الطنيجي.. من نجوم 2020

المصدر: إعداد: محمد فودة

نفذ الطالب راشد سيف الطنيجي أكثر من 50 ابتكاراً، وحصل على الميدالية الذهبية في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وجائزة التميز في بطولة VEX EDR، ما أهله ليكون أحد نجوم العام الماضي.

ويحرص راشد على المشاركة في الفعاليات المختلفة لعرض تجاربه، ومن بينها باقة الأنشطة الصيفية التي نظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي، الصيف الماضي، وشملت ورشاً حول الروبوتات وكيفية ابتكارها.

وأسهم راشد، من خلال تلك الورش، في تعزيز ثقافة الابتكار بمجال الروبوتات، وترسيخ مفاهيمها لأقرانه من طلبة المدارس، ومساعدتهم في التعرف إلى مكوناتها وأجزائها.

وعرض، على مدار عدد من الحلقات المصورة، معلومات مهمة حول الأنواع المتاحة من الروبوتات، وطرق تجميعها، وكيفية توظيفها كأنها إنسان آليّ.

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