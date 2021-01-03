افتتاح المرحلة الأخيرة من شارع الإمارات في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشرطة رأس الخيمة، أمس، المرحلة الأخيرة من شارع الإمارات في رأس الخيمة، الممتد من منطقة سهيلة حتى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، بطول سبعة كيلومترات، باستثناء بعض المخارج التي مازالت تحت الصيانة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن السرعة القانونية للمركبات على الطريق تصل إلى 140 كم في الساعة، وأن تفعيل ضبط أجهزة الرادار على سرعة 141 كم في الساعة للمركبات غير الملتزمة بسرعة الطريق.

وأوضح أنه تم التأكد من تركيب جميع اللوحات المرورية الإرشادية في الشارع، الذي تم افتتاحه أمام حركة المركبات، تحقيقاً لمعايير السلامة المرورية. وأوضح أن شارع الإمارات يقوم على أفضل مستويات الجودة والمعايير العالمية، التي تعكس اهتمام حكومتنا وقيادتنا بإنشاء طرق حديثة تواكب العصر، وتسهم في تعزيز السلامة على الطرق، وانسيابية الحركة المرورية بين مختلف إمارات ومدن الدولة، والتقليل من نسبة الوفيات والحوادث المرورية.

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