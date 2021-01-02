بلدية دبي تعيد تشغيل ملاعب الحدائق العامة اليوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي عن إعادة تشغيل الملاعب الرياضية في الحدائق العامة في دبي، ابتداءً من اليوم.

ودعت بلدية دبي، عبر حسابها في "تويتر"، الجمهور إلى الاستمتاع بممارسة النشاطات الرياضية مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت بلدية دبي قد أغلقت الحدائق العامة والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس 2020 في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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