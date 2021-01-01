افتتاح الجسر الواصل بين شارع بدر وشارع الشيخ خليفة بعجمان

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الجسر الواصل بين شارع بدر وشارع الشيخ خليفة حيث عملت على تطوير التقاطع أسفل جسر الراشدية موفرةً مسارات التفاف حرة تضمن تسهيل الحركة المرورية للمتجهين لشارع الشيخ خليفة والذي يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الامارة حيث يشهد حركة مستمرة على مدار الساعة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة تسعى لانجاز المشاريع الحيوية والتي يلمس أثرها كافة أفراد المجتمع وتسهم في تيسير الحياة أمامهم ، مبيناً أن الفئات العاملة عكفت على انجاز العمل ومواصلة ساعات العمل الدؤوب لاتمام الجسر .

وتابع أن الدائرة أوكلت مهام الاشراف وتنفيذ المشروع للفرق المؤهلة في ادارة الطرق و البنية التحتية ،مبيناً أن الجسر أنشأ وفق أعلى مقاييس المواصفات العالمية والتي تحقق معايير الجودة و السلامة لمستخدميه.

من جانبه بين المهندس عبدالله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية أن مشاريع تطوير البنية التحتية واقامة الجسور الحيوية تحظي بدعم دائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لحرصهما على انجاز المشاريع الهامة والتي توفر بيئة جذب مثالية لامارة عجمان والتي تحتضن كافة مقومات النجاح والازدهار

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