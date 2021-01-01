«استشاري الشارقة» يستقبل 290 شكوى.. ويناقش 8 مشروعات في 2020

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 12 جلسة، وناقش ثمانية مشروعات قانون، وتناول ثلاثاً من سياسات الدوائر الحكومية في موضوعات عامة، كما استقبل 290 شكوى، ناقشها خلال جلساته، خلال عام 2020.

وأكد المجلس أنه في تلك المناقشات الخاصة بالدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية قدم 21 توصية، شملت أوجه الأداء للدوائر، لمواصلة تطويرها وطرح المجلس من خلال مقدمي الطلب وطالبي الكلمة 89 مداخلة، وبلغت إحصائية مداخلات الأعضاء أثناء الجلسات العامة 260، فيما بلغت الأسئلة الموجهة من قبل أعضاء الأعضاء أثناء انعقاد الجلسة 177.

ولفت إلى أنه استقبل 290 شكوى تقدم بها المواطنون، وعمل على دراستها وإفادة مقدميها بأوجه حلها مع مختلف الدوائر والهيئات المعنية بحكومة الشارقة.

وبيّن المجلس أن لجانه الدائمة عقدت 66 اجتماعاً، وبلغت إحصائية الزيارات للمؤسسات 13 زيارة، ووجه المجلس سؤالين برلمانيين، فيما عقدت هيئة مكتب المجلس 10 اجتماعات.

وطبّق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، من خلال إطلاقه نظام إدارة الجلسات الإلكتروني، استخدام التعاملات الإلكترونية داخل قاعة المجلس وفي الشؤون البرلمانية لتكون إلكترونية بنسبة 100%.

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