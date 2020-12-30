دعم قطاع الأعمال في دبي بإعفاءات من الغرامات المضاعفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار الحرص على دعم قطاع الأعمال والأنشطة التجارية، وضمان وجود بيئة تجارية تتميز بالمرونة والسلاسة، تستعد بلدية دبي لإطلاق مبادرة إعفاء الشركات المخالفة لأحكام التشريعات المشمولة بالقرارات المختصة بمخالفات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفات الصرف الصحي، ومخالفات النظافة العامة ومخالفات الفنادق، من سداد الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة تطبيق حكم المضاعفة للمخالفات المحررة منذ عام 2017 وحتى 2019، والاكتفاء بتحصيل قيمة الغرامات الأساسية المقررة على المخالفات قبل المضاعفة، على أن يتم سدادها قبل منتصف فبراير لعام 2021.

وقال مدير عام البلدية، داوود الهاجري: «تعد المبادرة من أهم المبادرات التي تسعى من خلالها البلدية إلى دعم الجهود الرامية إلى تيسير عمل الشركات والأنشطة التجارية في الإمارة، وحرصاً على مصالح مجتمع الأعمال، الأمر الذي يعزز المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الاقتصاد وجذب الاستثمار، وتسهيل سبل ممارسة العمل التجاري وفق المعايير الاستراتيجية المتمثلة في السلاسة والمرونة في تنفيذ الأحكام، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية».

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