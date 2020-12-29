«توصيل» تستجيب لطلب المتعامل خلال 15 دقيقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين جاهزية أسطول مركبات خدمة «توصيل»، البالغ عددها 450 مركبة، لتقديم الخدمات السريعة والمتميزة في المكان الذي يحدده المتعامل الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة المجانية.

وتوفر «توصيل» في المرحلة الحالية الخدمات المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها والخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، وهي الخدمات التي تقدمها مراكز «تسهيل» و«تدبير» و«توجيه» في إمارات الدولة، فضلاً عن توفير خدمات وزارة العدل في إمارة الشارقة حيث يمكن للمتعامل طلب الخدمة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء من السبت إلى الخميس، من خلال التطبيق الذكي «توصيل» في متجري أبل ستور وغوغل بلاي أو عبر الاتصال على الرقم 8008585 وتحديد المكان والوقت المناسبين له للحصول على الخدمة المطلوبة.

وقال مدير إدارة مراكز الخدمة بالوزارة، عبدالرحمن المعلا، إن مركبات «توصيل» مجهزة بأحدث التقنيات الذكية والإلكترونية بما يمكنها من تحقيق الاستجابة السريعة للمتعامل لاسيما في المناطق البعيدة عن المدن، وذلك بالوصول إليه في المكان الذي يحدده خلال 15 دقيقة من طلب الخدمة، وإنجاز المعاملة بمتوسط زمني يبلغ 10 دقائق.

وأكد عدم احتساب أي رسوم إضافية على طلب خدمة «توصيل».

وأوضح أن الخدمة تمثل جيلاً متقدماً من الخدمات الحكومية المبتكرة تحت الطلب. وتهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل وتسهيل حصوله على أفضل الخدمات بما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في إطار شراكة مؤسسية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير الخدمة بكوادر وطنية وبإشراف مباشر من الوزارة.

يُذكر أن التطبيق الذكي «توصيل» يتيح للمتعامل تحديد نوع المعاملة التي يرغب في إنجازها وتتبع خط سير المركبة المتجهة إليه حتى وصولها، وتلقي تنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني لإبلاغه بوصول المركبة إلى الموقع المحدد.

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