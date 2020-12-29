2020 عام مكافحة «كورونا».. والانطلاق إلى المريخ

المصدر: إعداد: هنادي أبونعمة

استطاعت دولة الإمارات، خلال عام 2020، توظيف كل إمكاناتها، والاستفادة ممّا بنته خلال الأعوام الماضية من قدرات وخبرات في شتى المجالات ومختلف القطاعات، حتى تمكنت من مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتغلب على تحدياتها التي اجتاحت العالم، بعزيمةٍ وتحدٍّ وإصرار على مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات، دون كللٍ أو خوف من تداعيات الفيروس التي هدّدت أوجه الحياة في أنحاء العالم كافة. ومن أبرز جهود الدولة في مواجهة الجائحة، عزمها على مواصلة تنفيذ خططها حسب الجداول الزمنية المعتمدة، فكان الإنجاز التاريخي بإطلاق «مسبار الأمل» في رحلته نحو المريخ في يوليو الماضي.

واستكملت إمارة دبي أهم مشروعات الاستعداد لاستضافة معرض إكسبو الدولي، رغم تأجيل اللجنة المنظمة لموعد انعقاد المعرض بسبب انتشار الجائحة. وتمكنت من إنجاز مسار مترو 2020، الذي سينطلق للعمل في أربع محطات.

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