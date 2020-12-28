"التوطين": "توصيل" تستجيب لطلب المتعامل في مكانه المحدد خلال 15 دقيقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين جاهزية أسطول مركبات خدمة "توصيل"، البالغ عددها 450 مركبة، لتقديم الخدمات السريعة والمتميزة في المكان الذي يحدده المتعامل الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة المجانية.

وتوفر "توصيل" في المرحلة الحالية الخدمات المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها والخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، وهي الخدمات ذاتها التي تقدمها مراكز "تسهيل" و"تدبير" و"توجيه" في كل إمارات الدولة، فضلاً عن توفير خدمات وزارة العدل في إمارة الشارقة، حيث يمكن للمتعامل طلب الخدمة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء من السبت إلى الخميس وذلك من خلال التطبيق الذكي "توصيل" في متجري "أبل ستور" و"غوغل بلاي" او عبر الاتصال على الرقم 8008585، وتحديد المكان والوقت المناسبين له للحصول على الخدمة المطلوبة.

وقال مدير إدارة مراكز الخدمة بالوزارة، عبدالرحمن المعلا، إن مركبات "توصيل" مجهزة بأحدث التقنيات الذكية والإلكترونية بما يمكنها من تحقيق الاستجابة السريعة للمتعامل، لاسيما في المناطق البعيدة عن المدن، وذلك بالوصول إليه في المكان الذي يحدده خلال 15 دقيقة من طلب الخدمة، وإنجاز المعاملة بمتوسط زمني يبلغ 10 دقائق.

وأكد أنه لا يتم احتساب أية رسوم إضافية على طلب خدمة "توصيل"، حيث يسدد المتعامل الرسوم المقررة على الخدمة التي يتم إنجازها.

وأوضح المعلا أن خدمة "توصيل" تمثل جيلًا متقدماً من الخدمات الحكومية المبتكرة تحت الطلب، حيث تهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل، وتسهيل حصوله على أفضل الخدمات، بما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وذلك في إطار شراكة مؤسسية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير الخدمة بكوادر وطنية وبإشراف مباشر من الوزارة.

وأشاد المعلا بالشراكة والتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والعدل، والتي أثمرت أخيراً تقديم خدمات "العدل" في إمارة الشارقة ضمن مرحلة أولى، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير شراكاتها مع الجهات الحكومية الأخرى، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متكاملة من خلال "خدمة توصيل" مستقبلا.

وتعتبر "توصيل" إحدى القنوات التي تقدم من خلالها وزارة الموارد البشرية والتوطين خدماتها للمتعاملين الذين يستطيعون تحديد اي من هذه القنوات التي تناسبهم، سواء من خلال مراكز الخدمة أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae أو الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة عبر تطبيقها الذكي.

يذكر أن التطبيق الذكي "توصيل" الذي تم تطويره وفق أحدث المعايير العالمية يتيح للمتعامل تحديد نوع المعاملة التي يرغب في إنجازها وتتبُع خط سير المركبة المتجهة إليه حتى وصولها، وتلقي تنبيهات واشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني لإبلاغه عند وصول المركبة إلى الموقع الذي قام بتحديده.

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