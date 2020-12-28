المصدر: الإمارات اليوم

حديقة

استغرب زوّار لحديقة المنتزه بالشارقة إغلاق بعض الألعاب الكهربائية أمامهم، لعدم وجود موظف يشرف عليها، رغم دفعهم تذاكر تتيح لهم استخدام جميع الألعاب في الحديقة.

مخالفات

لاحظ مرتادون لمراكز تجارية في الدولة أن بعض الزوّار يسيرون بمركباتهم عكس السير، ما يربك بقية مستخدمي المواقف، ويعرضهم للحوادث، مطالبين بتثبيت كاميرات توثق المخالفات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

دراجات

تزايدت في العديد من المناطق الصناعية في الدولة أخيراً، ظاهرة استخدام دراجات نارية خفيفة من قبل بعض العمال، ممن يخرجون إلى الشوارع، ويسيرون عكس السير في بعض الأحيان، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.

معلومات

قال مسافرون إن مندوبي شركات طيران زودوهم بمعلومات غير دقيقة بخصوص إجراءات السفر واختبارات «كوفيد-19» إلى وجهات أوروبية، مشيرين إلى أن برامج سفرهم تأجلت وتغيرت بسبب ذلك، لافتين إلى ضرورة التأكد من المتطلبات من وجهة المغادرة إلى جانب وجهة الوصول، فضلاً عن إجراءات شركة الطيران.

لحوم

قال متسوقون إنهم لاحظوا أكثر من مرة أبواب أجهزة التبريد المستخدمة في تخزين منتجات اللحوم المجمدة في محال سوبر ماركت غير مغلقة، متسائلين عن تأثير ذلك في جودة وسلامة اللحوم، التي تتطلب باستمرار تخزينها في درجات حرارة منخفضة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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