بلدية عجمان تنتهي من توسعة وتطوير شارعَين

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة نفذت مجموعة من مشروعات توسعة الطرق في الإمارة، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، مشيرة إلى أنها أنجزت مشروع توسعة شارع الشيخ محمد بن راشد (المرحلة الأولى)، ومشروع تطوير شارع عمرو بن العاص من جسر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حتى تقاطعه مع شارع عمان.

وأوضحت أن توسعة شارع عمرو بن العاص شملت تطوير الشارع من جسر الشيخ مكتوم بن راشد، حتى تقاطعه مع شارع عمان (دوار سكن عمال البلدية)، وذلك بتوسعة مدخل الدوار، وإضافة طريق خدمات ومواقف للشارع، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية على الدوار.

وبينت أن توسعة شارع الشيخ محمد بن راشد شملت توسعة الشارع بالمنطقة الواقعة بين دوار الزوراء ودوار السوق الصيني (تقاطع شارع الشيخ محمد بن راشد مع شارع الاتحاد)، ليصبح الشارع بثلاثة مسارات لكل اتجاه.

ولفتت إلى أن إدارة الطرق نفذت عام 2020 مجموعة من المشروعات التي تسهم في تحقيق هدفها الاستراتيجي، الرامي إلى التطوير بنية تحتية متكاملة مواكبة للتطورات العمرانية والسكانية بالإمارة، وبما يحقق مستهدفات المؤشرات التشغيلية لعملية الصيانة الوقائية.

وأشارت إلى أن الدائرة قامت خلال عام 2020 بتنفيذ مجموعة من الأعمال التصحيحية، شملت توسعات، وإضافة جسور للمشاة، وإشارات مرورية للمشاة، وغيرها من الأعمال التي تضمن انسيابية الطرق، وفق توصيات من قبل الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، واللجان المختصة لذلك.

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