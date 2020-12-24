فريدمان: الإمارات تحرص على أمن واستقرار شعوب المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف «منتدى الإعلام العربي»، ضمن أعمال دورته الـ19 التي نظمها «نادي دبي للصحافة» افتراضياً، الكاتب الأميركي المعروف، توماس فريدمان، خلال جلسة حوارية أدارتها الإعلامية، زينة يازجي، من قناة «الشرق»، وأكد حول توقعاته لمستقبل عملية السلام في المنطقة، أن الإمارات بسياستها الحكيمة ورؤيتها المستشرفة للمستقبل، كان لها فضل كبير في هذا التحرك نحو إقرار السلام في المنطقة، وقدّمت النموذج في الحرص على أمن واستقرار شعوب المنطقة، وإيجاد الضمانات اللازمة لتقدمها وازدهار مستقبلها، من دون إخلال بدعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة التي طالما ساندتها في كل الأوقات.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تدرك تماماً أهمية الحفاظ على أمن واستقرار السعودية، وهو ما يشكل إحدى أولويات الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم في تشكيل مسار السلام بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة، مع مراعاة المصالح الوطنية لكل الأطراف.

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