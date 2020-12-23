أبوظبي تبدأ استقبال السياح الدوليين من الغد.. وتنشر رابطاً للدول الخضراء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواصل أبوظبي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس وحماية صحة وسلامة سكان الإمارة وزوارها، حيث سيتعيّن على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استُلمت خلال 96 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف جديد بعد وصولهم إلى الإمارة.

وقد قررت اللجنة استثناء القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي، وتقليص مدة الحجر الصحي إلى 10 أيام فقط للقادمين من الدول الأخرى، مانحة لهؤلاء الزوار الفرصة بالاستمتاع بأمان بزيارتهم للإمارة.

ويمكن الحصول على أحدث المعلومات عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسفر، بما فيها قائمة الدول والتي تحدث أسبوعين، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

https://visitabudhabi.ae/ar/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries

ويتعين على الزوار الدوليين من كل الدول إجراء فحص مسحة الأنف في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامتهم 6 أيام وفي اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامتهم 12 يوم.

وقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم، عن معاودة استقبال الإمارة رسمياً للسيّاح الدوليين اعتباراً من غدٍ 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.

وتطبق إمارة أبوظبي آلية وقائية حازمة وتحدث الإرشادات المتعلقة باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية حرصاً على صحة وسلامة سكانها وزوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم. كما حققت أبوظبي من خلال الجهود المبذولة والمبادرات المتنوعة والإجراءات الحريصة على احتواء انتشار فيروس كوفيد-19 مع تسهيل مواصلة النشاط الاقتصادي، نجاحًا كبيرًا، إذ حافظت على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة عند 0.39%.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "ترتكز رؤية دائرة الثقافة والسياحة على الترحيب بالعالم كله في أبوظبي، ويسعدنا أن نرحب بالسياح الدوليين مجدداً لاستكشاف العروض والتجارب المتميزة التي توفرها الإمارة وبخاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومواقع ثقافية وتراثية جاذبة، إلى جانب كونها من أكثر وجهات السفر أماناً أيضاً وهي ميزة تجعلها وجهة عالمية مفضلة وأولى".

وأضاف: "أفتخر بالمرونة التي أظهرتها دائرة الثقافة والسياحة هذا العام، حيث أعدنا تصور نهجنا في الثقافة والسياحة وابتكرنا حلولاً تضمن إمكانية استقبالنا للمسافرين العالميين في إمارتنا النابضة بالحياة بينما نستمر بالمحافظة على سلامة مجتمعنا وزوارنا، واليي تبقى أول اهتماماتنا ومسؤولياتنا الوطنية".

من جهته قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "وضعت حكومة أبوظبي والسلطات الصحية أعلى معايير السلامة الممكنة، ولا تزال إرشاداتها صارمة وفعالة مع استعدادها التام للترحيب الآمن بالمسافرين الدوليين دون المساس بالصحة العامة، وقد شهدنا استجابة هائلة والتزاماً مشكوراً من جميع مؤسسات قطاعنا الثقافي والسياحي في ضمان الامتثال بهذه الإجراءات، وقد ثبت ذلك من خلال شهادة Go Safe الرائدة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي توفر الطمأنينة وراحة البال للمقيمين والسائحين المحليين والزوار الدوليين على حد سواء".

يذكر أنّ التعاون الوطيد بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركائها من أصحاب المصلحة والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من ضمنهم دائرة الصحة، دائرة التنمية الاقتصادية، مطارات أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران يهدف إلى تطبيق إطار عمل آمن للعمليات السياحية في الإمارة.

وأفاد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، في هذا الخصوص قائلاً: "بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الاتحاد سباقة في الاستجابة للجائحة العالمية على صعيد القطاع. وبهدف تجديد الثقة في السفر الجوي، قامت الاتحاد بإعادة تصميم خدماتها وتعزيزها من خلال إدخال برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، الذي يحرص على توفير أعلى مستويات النظافة والتعقيم إلى جانب فريق سفراء الصحة والسلامة المدرّب خصيصًا لتوفير إرشادات ومعلومات صحية أساسية ورعاية أولية للضيوف.

وتُعتبر الاتحاد، شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تحرص أن يحصل جميع ضيوفها على نتائج سلبية لفحص مسحة الأنف قبل صعودهم الطائرة وأيضًا بعد وصولهم إلى مطار أبوظبي، مما يمنحهم مزيدًا من راحة البال والطمأنينة والثقة على امتداد مراحل رحلتهم. وتتعاون الاتحاد مع مختلف الهيئات والكيانات على امتداد أبوظبي للتأكيد على التزامها الثابت إزاء إجراءات السلامة والصحة. إننا في غاية السعادة بعودة السياحة إلى أبوظبي ونتطلع قدمًا إلى لم شمل الأهل والأصدقاء، والترحيب بالزوار من جديد في حضن أبوظبي الآمن".

وقامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال العام 2020 بإطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة التي هدفت إلى ترسيخ ثقة المستهلك ودفع عجلة تنمية القطاع السياحي. وكان لبرنامج شهادة Go Safe مساهمة فعّالة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة آمنة للسياح عبر إرساء أعلى معايير الصحة والسلامة وضمان تطبيقها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة.

وشملت المبادرات الأخرى منصة #StayCurious الافتراضية التي قدمت محتوى تعليمي وترفيهي عن إمارة أبوظبي، وبرنامج خبراء أبوظبي الذي يهدف إلى تثقيف رواد قطاع السياحة حول العالم بما توفره الإمارة كوجهة سياحية رائدة، إضافة إلى عدد من الحملات الترويجية مثل حملة "اكتشف أبوظبي" تعزيزاً للسياحة الداخلية، ومبادرة "ستايكاشنز".

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