المصدر: الإمارات اليوم

تسوّق

أفاد مستهلكون بأنهم تعرّضوا للخداع من مواقع تسوّق إلكترونية، تعرض منتجات بأسعار مغرية، ليتبين بعد ذلك أنها معيبة، ولا يمكن استرجاعها، ويتجاهل مسؤولو هذه المواقع شكاواهم. وطالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة عليها، وإلزامها بتقنين أوضاعها حماية لحقوق المستهلك.

منشطات

قال مرتادو مراكز لياقة بدنية إن مدربين بها يروّجون منتجات، تشمل: منشطات، ومواد مساعدة على بناء وتقوية العضلات، ويحثونهم على استخدامها، على الرغم من التحذيرات الطبية من مخاطرها، وآثارها السلبية في صحة الإنسان.

حافلات

اشتكى ذوو طلبة من تحصيل مدارس أبنائهم رسوم الحافلات للفصل الدراسي الأول كاملاً، رغم تقليص عدد الأيام، بسبب إجراءات جائحة «كورونا»، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لحسم هذه المشكلة، منعاً لاستغلالهم.

صلاة

طالب مصلون بتعيين مشرفين مختصين، للتأكد من التزام المصلين باشتراطات وإجراءات الوقاية من «كورونا»، خصوصاً أن صلاة الجمعة تشهد بعض المخالفات من مصلين، كعدم ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد.

مقاهٍ

طالب مرتادو مقاهٍ، في دبي والمناطق الشمالية، البلديات بتشديد الرقابة عليها، خصوصاً أن بعضها يشهد تراخياً في الإجراءات المحددة لمكافحة انتشار «كورونا»، مثل: قياس درجة الحرارة، وتوفير المعقمات، والالتزام بالحد الأقصى للأشخاص على الطاولة الواحدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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