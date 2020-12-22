المصدر: الإمارات اليوم

حمية

أفادت قارئة بأنها دفعت مبلغاً من المال، مقابل الحصول على حمية غذائية للتخسيس من أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، لكنها لم تتلق الحمية، محذرة من وجود احتيال في الكثير من المواقع الإلكترونية، داعية إلى الحذر منها.

أسعار

اشترى قارئ دواءً مسكناً للألم بـ31 درهماً، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر اشتراه بـ44 درهماً، داعياً الجهات المعنية إلى مراقبة الأدوية التي يرتفع سعرها باستمرار، وإعادة النظر في أثمانها، ومنع أي زيادة غير مبررة.

تنزيلات

تساءلت قارئة عن حقيقة التنزيلات التي تعلن عنها بعض المحال، إذ اشترت بلوزة بسعر مخفّض، وبعد انتهاء التنزيلات وجدتها معروضة بالسعر نفسه، ما يؤكد أن بعض التنزيلات قد تكون وهمية.

شاطئ

أعرب مقيمون في أبوظبي عن سعادتهم بافتتاح المرحلة الثانية من شاطئ كورنيش أبوظبي، خصوصاً مع تزامن هذه الخطوة مع الإجازة الدراسية، إذ وجدت العائلات متنفساً ملائماً في منطقة مفتوحة.

تسوق

أبدى متسوقون انزعاجهم من إلحاح الشباب والشابات مندوبي المبيعات، الذين يعملون في محال العطور والعسل، وغيرها من المنتجات، على الزبائن لتجربة منتجاتهم، ودعوا الجهات المختصة إلى وضع معايير للتسويق لا تزعج الزبائن، ولا تتعدى على خصوصيتهم.

صيانة

اشتكى مستأجرون في العديد من المباني السكنية سوء الصيانة الدورية للمرافق الخدمية فيها، خصوصاً المصاعد والمسابح، إلى جانب تراجع النظافة في المداخل والممرات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news