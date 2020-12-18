ضبط 41 قرقور صيد بالمحميات البحرية في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

ضبطت بلدية دبا الفجيرة، خلال العام الجاري، 41 قرقور صيد مخالفاً ومهملاً وتم وضعه عشوائياً، داخل محميات طبيعية (محمية الفقيت، العقة، رول ضدنا، البدية) في بحر دبا الفجيرة وقرية ضدنا، بعد أن تم حظر رمي مراسي الصيد والوسائل البحرية أو الصيد بكل أنواعه وأساليبه وأشكاله في المحميات.

ونفذت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة، 500 جولة على المحميات البحرية، منذ بداية العام الجاري، كما صادرت البلدية 72 قرقوراً مخالفاً خلال العام الماضي.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية وضعت علامات ولوحات إرشادية تبيّن لصائدي الأسماك أن هذه المناطق أصبحت محميات طبيعية، ويمنع الصيد فيها، لما يؤثر سلباً في البيئة البحرية، مشيراً إلى أن بيئة الشعاب المرجانية من أهم البيئات لما تتميز به من تنوع بيولوجي، إلى جانب أنها تمثل موائل للعديد من الكائنات البحرية، ويؤدي تدميرها إلى فقدان التنوع البيولوجي، خصوصاً مواقع حضانة وتكاثر الأسماك.

ولفت اليماحي إلى أن البلدية وجهت بقرارات إدارية بمنع الاقتراب من المحميات الطبيعية، حفاظاً عليها، وناشدت الصيادين ومرتادي البحر وهواة الصيد بضرورة التقيد بمواقع الصيد المحددة لهم، إذ لا يسمح مطلقاً بتجاوز هذه العلامات، وعلى الجميع الانتباه لهذه اللوحات والتعليمات منعاً للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن البلدية لن تتهاون مع المتجاوزين، إذ يتم سحب القوارب إلى الميناء ومصادرة الشباك المخالفة، كما يتم عمل محضر بالواقعة للأشخاص المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

يذكر أن بلدية دبا الفجيرة أنشأت حديقة المرجان المائية، لزيادة تكاثر الشعاب المرجانية وتأهيل وبناء الموائل البحرية، التي تعد بيئة جاذبة للثروات المائية الحية، وتسهم في تنمية مخزون الثروة السمكية، واستدامتها، إلى جانب الحفاظ على الأنواع الموجودة وإثراء الحياة البحرية.

حسن اليماحي:

«البلدية وجهت بقرارات إدارية بمنع الاقتراب من المحميات الطبيعية».

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