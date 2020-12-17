«الدفاع المدني»: خطة لتأمين احتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لتأمين احتفالات رأس السنة 2021، بخطة متكاملة على مستوى قطاع الإطفاء والإنقاذ والقطاعات المساعدة، وتحديد طرق حركة الآليات والمركبات لتنفيذ مهامها بالسرعة المطلوبة، وتأكيد الجاهزية التامة للوحدات والفرق التخصصية.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة، العميد جمال بن عاضد المهيري، خلال اجتماع ضم فريق العمل، أن الاحتفال برأس السنة يمثل أهمية كبيرة للكثيرين، وأن أعداداً كبيرة تتوجه إلى دبي لما تتسم به من تميز في تنظيم هذه النوعية من المناسبات، مشيراً إلى جاهزية القطاعات المشاركة كافة.

وأوضح أن الفريق وضع الترتيبات الخاصة بتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة، في مناطق برج خليفة ودبي فيستيفال سيتي وجميرا وفندق ومنتجع باب الشمس والقرية العالمية، ومختلف المواقع المقررة، بما يحقق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لأفراد الجمهور. وأضاف المهيري أن «الدفاع المدني» تضع في تقديراتها جميع الخطوات والتوجيهات الخاصة بتأمين الفعاليات وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

ودعا إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتعاون مع الجهات الرسمية، حتى تخرج الفعاليات في صورتها الزاهية والمشرفة وسط أجواء من السعادة والطمأنينة والبهجة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني أجرت تمريناً استراتيجياً في برج خليفة لاختبار الجاهزية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرطة وإسعاف دبي وإعمار، بهدف تعزيز كفاءة وأداء الفرق والوحدات المشاركة، وتأكيد حالة التأهب القصوى للتعامل باحترافية مع أي مخاطر محتملة.

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