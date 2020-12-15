رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد و مصليات الدولة وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث.

و دعا سموه إلى الإبتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث و ينشر رحمته و عطاءه وخيره على العباد و البلاد

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