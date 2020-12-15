المصدر: الإمارات اليوم

استقبال

اشتكى مراجعون لمستشفى أمينة بعجمان من عدم وجود موظفي استقبال بشكل كافٍ، خصوصاً يوم الجمعة، إذ توجد فقط موظفة واحدة تقوم بخدمة كل المرضى، الذين لديهم مواعيد مسبقة مع الأطباء بكل العيادات.

نقود

ينزعج كثير من السائقين من تأخر عمال محطات الوقود في بعض الأحيان، في إرجاع المبالغ المتبقية من العملات النقدية الكبيرة المدفوعة من قبلهم، مقابل الوقود. وقالوا إن الأمر قد يستغرق أحياناً 10 دقائق، للحصول على بقية الـ1000 درهم.

إغلاق

يشتكي سكان في الشارقة من تكرار ظاهرة وقوف بعض السائقين بصورة مخالفة أمام المحال التجارية والمطاعم لأخذ طلباتهم، متسببين في إغلاق الشوارع، التي تكون فرعية في العادة بصورة تامة لدقائق.

صيد

يستغل بعض الأشخاص أوقات الليل المتأخرة لممارسة هواية صيد الأسماك، في أماكن غير مسموح فيها بالصيد، في بعض شواطئ الشارقة.

رادارات

دعا سائقون إلى تفعيل الرادارات، التي ترصد مخالفة تخطي المركبات عند مفترقات الطرق، لما يسببه هذا السلوك من إزعاج لهم، ويعرض آخرين لخطر الحوادث، فضلاً عن كونه تصرفاً غير حضاري، إذا لاحظوا أن كثيراً من تلك الرادارات لا تعمل.

دراجات

لاحظ زوّار لمناطق شاطئية في الدولة أن سائقي الدراجات المائية يتعمدون إزعاجهم، بالاقتراب منهم لمسافات قصيرة أحياناً، وتوجيه المياه نحوهم، فضلاً عن إصدار أصوات تتسبب في خوف الأطفال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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