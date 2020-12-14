تدوير»: تعقيم 229 منطقة في أبوظبي منذ بداية «كورونا»«

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن مجمل العمليات التي نفذتها فرقه الفنية المختصة ضمن مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني وما بعده في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي منذ انتشار جائحة كورونا على الصعيد العالمي، بلغ تنظيف وتعقيم 229 منطقة وحوضاً في كل مدن الإمارة الثلاث، حيث تم نشرت فريق عمل متكامل ضم 972 فرداً متخصصاً، وسجلت عمليات التعقيم مليوناً و300 ألف ساعة عمل على مدار 227 يوماً، وغطت ما يقارب 485 ألف كيلومتر.

وتفصيلاً، أكد «تدوير» فرق المركز انطلقت منذ بدء حالة الطوارئ وبرنامج التعقيم الوطني في الإمارة وما بعده، في تنفيذ خطط فاعلة للسيطرة على كافة مفاصل العمل في مختلف المناطق المستهدفة، وتنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم دقيقة وشاملة، بالاعتماد على قوى بشرية وصلت إلى 972 بين خبير ومهندس ومشرف وإداري وتقني وعامل، بمعدل 10 ساعات عمل يومياً، وبمجموع ساعات كلي وصل إلى نحو مليون و300 ألف ساعة على مدار 227 يوماً منذ انطلاق البرنامج وحتى تاريخ الثامن من شهر نوفمبر الماضي.

وأشار المركز إلى أن عمليات التعقيم شملت تنظيف وتعقيم 229 منطقة وحوضاً في كل مدن الإمارة الثلاث، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات والمعدات وأساليب العمل الفعالة، ومواد تعقيم صديقة للبيئة وآمنة للإنسان ومعتمدة من قبل الجهات المعنية محلياً ودولياً. حيث وصلت كمية مواد التعقيم التي تم استخدامها في مجمل عمليات التعقيم إلى ما يقارب مليونين و300 لتر، بمعدل 12 ألف لتر يومياً في مختلف المناطق، بهدف تسجيل أكبر نسبة نجاح على مستوى الحد من أية فرص لانتشار الآثار الصحية السلبية.

وامتدت عمليات المركز الميدانية إلى ما يقارب 485 ألف كيلومتر بمتوسط 2050 كيلومتراً يومياً، حيث تم تخصيص 136 مركبة وآلية مدعمة بأحدث التجهيزات لجميع العمليات الميدانية اليومية، بمعدل استخدام يومي للمياه وصل إلى ما يقارب 250 مليون ليتر، وبمعدل يومي وصل إلى مليون و100 ألف ليتر، بهدف تحقيق نتائج فاعلة ومثمرة في زمنٍ قياسي على مستوى عمليات التعقيم والمكافحة بشكل عام.

وقال مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الدكتور سالم خلفان الكعبي: "لقد ساهمت (تدوير) من خلال مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني بشكل فاعل ومؤثر من كل النواحي، فقد كانت الخطط المُحكمة والمدروسة التي تبناها المركز منذ بدء جائحة كورونا، قد آتت ثمارها نظراً إلى النتائج الايجابية التي سجلتها فرق العمل الميدانية والمكتبية على صعيد إتمام كافة العمليات المطلوبة بالشكل الأمثل، لحماية مجتمع إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة صحية آمنة من كافة أشكال التلوث والمخاطر التي قد تؤثر سلباً على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار الجائحة".

وأضاف: «بالنظر إلى عدد ساعات العمل والفرق المختصة المشاركة من المركز في برنامج التعقيم الوطني، فإن المركز قد ضاعف من عملياته بهدف تحقيق نتائج مثالية، علاوة عن توظيف أحدث الآليات والمركبات والمعدات اللازمة لعمليات التعقيم إلى جانب تبني أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في هذا الاطار، مع الحرص الدائم على التنسيق والتعاون المباشر والمكثف مع كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة في إمارة أبوظبي بهدف إنجاز أكبر قدر من العمل في أوقاتٍ قياسية».

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