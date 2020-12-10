المصدر: الإمارات اليوم

حجز

اشتكى متعامل مع أحد التطبيقات الخاصة بحجوزات الطيران والفنادق من صعوبة الوصول إلى خدمة العملاء، وذلك لتعديل بعض البيانات الخاصة بالحجز، مشيراً إلى أنه احتاج إلى أربعة أيام حتى يحصل على رد من خدمة العملاء، بعدما أرسل أكثر من «إيميل» وأجرى اتصالات هاتفية عدة.

ضمان

اشتكى متعاملون من ارتفاع كلفة تمديد الضمان لدى بعض الشركات على منتجات معينة، خصوصاً الأجهزة الكهربائية المنزلية، لافتين إلى أن فترة الضمان الأساسية تمتد عادة سنة واحدة فقط.

تقييم

قال متعامل إنه طلب من أحد البنوك العاملة في السوق المحلية تخفيضاً على سعر الفائدة ومزايا أفضل من حيث الدفعات وجداول السداد، وذلك بعد تلقيه عرضاً من البنك بخصوص قرض شخصي، لكن البنك رفض منحه أية تسهيلات رغم امتلاكه درجات تقييم مرتفعة في سجله الائتماني.

استبيان

طرحت وزارة الاقتصاد استبياناً على موقعها الإلكتروني يتعلق بمدى رضا المستهلكين عن قوانين ومبادرات حماية المستهلك واقتراحات المستهلكين لتحسين جودة الخدمات؛ ما أثار ترحيب المستهلكين.

قياس

طالبت متسوقة في أبوظبي بعدم السماح بقياس الملابس خارج غرف القياس المخصصة لذلك في محال تجارية، حيث تتحايل متسوقات على قرار بعض المحال باستمرار غلق غرف القياس في إطار إجراءات مكافحة «كوفيد-19»، ويقمن بالقياس خارج الغرف وسط صمت الموظفين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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