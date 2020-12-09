المصدر: الإمارات اليوم

خزائن

قالت إدارة إحدى الصالات الرياضية التي تم افتتاحها أخيراً، في منطقة الخالدية بأبوظبي، للمرتادين، إن بوسعهم حجز خزانة خاصة للاحتفاظ بأغراضهم، ووضع قفل عليها، مقابل 25 درهماً، وبعد أسبوع تراجعت عن الاتفاق، ومنعتهم من غلق الخزائن، دون أن تعيد إليهم مبلغ الإيجار.

خصم

قال متعامل مع مصرف إسلامي إن البنك خصم مبلغ 157 درهماً رسماً على معاملة مشتريات ببطاقة الائتمان، وعندما اتصل للاستفسار، قيل له إن المعاملة احتسبت على أنها سحب للكاش، رغم أنها لم تكن كذلك.

ضرائب

أفاد صاحب شركة بأن لديه شكوى عالقة مع الهيئة الاتحادية للضرائب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون أن يتلقى رداً مفيداً، مؤكداً أنه يتكبد غرامات كبيرة نتيجة عدم حل مشكلته.

هاتف

قالت متسوقة إنها اشترت هاتف «آي فون 8» لابنتها من موقع للتجارة الإلكترونية، واكتشفت أن صوته ضعيف جداً، فحاولت التواصل مع خدمة العملاء لاستبداله، كونه في فترة الضمان، لكن لم يساعدها أحد.

ملابس

استغرق أحد المواقع الشهيرة لبيع الملابس مدة 15 يوماً لتسليم الطلبات للزبائن، ومثلها في حال الاسترجاع، الأمر الذي يتنافى مع السرعة التي يأملها المتعاملون، في ظل التوجه للاعتماد على التسوق الإلكتروني.

نفق

تعطّلت بعض الأضواء في نفق المشاة الأول بشارع الوحدة في الشارقة، من دون أن يتم إصلاحها، ما يجعل النفق مظلماً خلال فترة المساء، ويضطر المشاة إلى استخدام أضواء هواتفهم المحمولة للمرور بداخله بأمان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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