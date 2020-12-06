الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على البحر والجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويضطرب أحياناً.

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