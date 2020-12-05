شرطة أبوظبي تكرّم شخصاً لأمانته

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّمت شرطة أبوظبي شخصاً عربياً لأمانته وتعاونه مع الشرطة.

وقام مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي، بتقديم شهادة تقدير وهدية للمذكور، شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.

وكان الشخص المكرّم قد عثر على مبلغ نقدي وسارع إلى تسليمه إلى مركز الشرطة المختص لإعادته إلى صاحبه.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للتكريم، مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.

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