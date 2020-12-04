مغردون يعبرون عن فرحتهم بعودة صلاة الجمعة في المساجد ويشيدون بتنظيمها

المصدر: ديما منصور - دبي

عبر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن فرحتهم بعودة صلاة الجمعة في المساجد بعد انقطاع دام لأكثر من 8 أشهر التزاماً بتعليمات الوقاية من جائحة "كورونا"، وأشادوا أيضا بحسن التنظيم والالتزام من قبل المصلين بالاجراءات الاحترازية.

وعبر المغردون عن فرحتهم بعودة صلاة الجمعة في المساجد بعد الانقطاع، مشيرين إلى أن شعورا بالطمأنينة والبركة كان يسيطر عليهم اليوم بعد أن افتقدوه خلال أيام الجمعة في الأشهر الماضية، فقال أحد المغردين: "اليوم 4 ديسمبر عادت صلاة الجمعة للمساجد بالإمارات وفق إجراءات احترازية بعد توقفها لفترة بسبب فيروس كورونا.. اليوم هناك إحساس ببركة وطمأنينة افتقدناه خلال الفترة الماضية في أيام الجمعة".

وأشار مغردون إلى أنهم اليوم شعروا بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل، موضحين أن طقوس يوم الجمعة لم تكن مكتمل بلا الصلاة في المسجد، فقال أحدهم: "اليوم نشعر بالحياة تعود الى طبيعتها بشكل كامل.. فطقوس يوم الجمعة لا تكتمل إلا بالصلاة في المساجد اللهم ارفع عنا جميعا الوباء والبلاء".

وقال آخر: "اليوم فعلا حسينا بيوم الجمعة .. بفضل الله قمنا بأداء صلاة الجمعة بعد شهور طويلة .. فاللهم لك الحمد .. اليوم كأنه يوم عيد عندنا في العائلة".

من جانبهم أشاد مغردون بحسن تنظيم عودة صلاة الجمعة في المساجد، شاكرين المقيمين على ذلك والمسؤولين والمتطوعين، كما شكروا المصلين على حسن تعاونهم والتزامهم بالاجراءات الاحترازية. فقال أحد المغردين: "صلاةالجمعة.. كان التنظيم رائعًا فشكراً للمتطوعين على حسن التنظيم وشكراً للمصلين على حسن تعاونهم والتزامهم والحمدلله رب العالمين".

وقال آخر: "الرابع من ديسمبر... وعادت صلاة الجمعة من جديد، بفضل الله وجهود القيادة والتزام الناس".

إقامة صلاة الجمعة الأولى بعد التعليق في مسجد النور بالشارقة، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية #صلاة_الجمعة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Rzh3F9UVlM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 4, 2020

كما شكر مغردون القيادة الحكيمة لاتخاذها هذا القرار، واصلين الشكر بذلك أيضا الى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مجهودهم الكبير، فقال أحدهم: "الحمد لله على نعمة عودة صلاة الجمعة في المساجد، فنشكر الله على نعمه الكثيرة، ومننه الوفيرة، والشكر لقيادتنا الحكيمة، والشكر موصول للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على جهودهم".

وقال آخر: "الحمدلله على عودة الحياة بشكل تدريجي وفق للاجراءات الاحترازية صلاة الجمعة تم تأديتها في المسجد بعد انقطاع طال اكثر من 8 اشهر تقريبا.. نقول لقيادتنا وخط الدفاع الاول شكرا لكم من القلب لما قدمتموه من تضحيات ووقفات والكثر من اجل الوطن والمواطن"

من جهتهم قال مغردون أن استئناف صلاة الجمعة في المساجد بث البهجة في قلوب المصلين فكانت فرحتهم ظاهرة على وجوههم، فقال أحدهم: "صلاة الجمعة بعد استئنافها هذا اليوم في الإمارات بهجتها ظاهرة على وجوه المصلين... تقبل الله منا ومنهم".

ويشار الى أن مساجد الدولة افتتحت ، اليوم، أبوابها أمام ملايين المصلين لأداء صلاة الجمعة الأولى بعد تعليق دام لأكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر، التزاماً بتعليمات الوقاية من جائحة "كورونا".

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