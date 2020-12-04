بالفيديو..أول صلاة جمعة في مساجد الدولة بعد توقف 8 أشهر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ينقل موقع " الامارات اليوم" تغطية مباشرة لشعائر أداء صلاة الجمعة الأولى في مساجد الدولة بعد تعليق دام لأكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر، التزاماً بتعليمات الوقاية من جائحة "كورونا"

إقامة صلاة الجمعة الأولى بعد التعليق في مسجد النور بالشارقة، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية #صلاة_الجمعة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Rzh3F9UVlM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 4, 2020

رفع آذان صلاة الجمعة الأولى بعد التعليق من مسجد علي الحاج في البرشاء#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dwhBZ1zhOc — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 4, 2020

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