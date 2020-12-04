بالفيديو..أول صلاة جمعة في مساجد الدولة بعد توقف 8 أشهر

الشروط تهدف إلى حماية المصلين وذويهم من أي مخاطر بالإصابة بالفيروس. أرشيفية

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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ينقل موقع " الامارات اليوم" تغطية مباشرة  لشعائر أداء صلاة الجمعة الأولى في مساجد الدولة بعد تعليق دام لأكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر، التزاماً بتعليمات الوقاية من جائحة "كورونا"

 

 

 

 

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