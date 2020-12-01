شرطة دبي تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال اليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب أكثر من ثلاثة أشخاص خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني، مؤكداً أن اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المُخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور ستكثف من تواجدها الميداني خلال إجازة اليوم الوطني في المناطق كافة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية.

وأكد أنه سيتم تطبيق الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام على جميع المخالفين.

وأفاد بأن الدوريات ستشرف على تنظيم حركة السير والمرور لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، ومنع تكدس المركبات على الطريق، وفك الاختناقات المرورية في الشوارع التي ستشهد كثافة أعداد المركبات.

وأضاف أنه سيتم التركيز على شروط ومعايير السلامة، والمخالفات المرورية التي ترتكب من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق الذين يعبّرون عن فرحتهم باليوم الوطني بصورة خاطئة وغير حضارية، تشوه المنظر العام لشوارع الإمارة، وبأساليب عدوانية تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وناشد المزروعي مستخدمي الطرق إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم.

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