حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 58 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: الفجيرة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 58 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسنت سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية ..معربا عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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