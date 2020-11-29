"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة اليوم الوطني الـ 49 ويوم الشهيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة اليوم الوطني الـ49 ويوم الشهيد، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات). وناشدت الهيئة في الوقت نفسه الجمهور ضرورة التقيّد والالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) مغلقة من (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)، على أن يستأنف الدوام الرسمي السبت 5 ديسمبر 2020. ومراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة من (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 6 ديسمبر 2020، وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو خلال العطلة المذكورة كما يلي: الخط الأحمر من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وسيعمل ترام دبي من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) فقط ليومي (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الأربعاء 2 ديسمبر 2020)، خلال العطلة المذكورة كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل محطة سوق الذهب من الساعة 4:25 صباحاً إلى 12:29 صباح اليوم التالي، والغبيبة من الساعة 4:14 صباحاً إلى 12:58 صباح اليوم التالي، والمحطات الفرعية وتشمل السطوة من الساعة 4:45 صباحاً إلى 11:00 مساء، والخط (C01) يعمل على مدار الساعة، والقصيص من الساعة 4:31 صباحاً إلى 12:08 صباح اليوم التالي، والقوز الصناعية من الساعة 5:05 صباحاً إلى 11:35 مساء، ومحطة جبل علي من الساعة 4:58 صباحاً إلى 11:30 مساء. والمحطات المغذية للمترو وتشمل الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/برج خليفة، أبوهيل واتصالات من الساعة 5:00 صباحاً إلى 01:10 صباح اليوم التالي.

ملاحظة: جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو. وستعمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي، المحطات الفرعية: ميدان الاتحاد من الساعة 4:25 صباحاً إلى 11:00 مساء، محطة مترو اتصالات من الساعة 5:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، محطة مترو أبوهيل من الساعة 6:00 صباحاً إلى 11:00 مساء.

المحطات الخارجية: محطة الجبيل في الشارقة من الساعة 5:30 صباحاً إلى 11:30 مساء، حتا من الساعة 5:30 صباحاً إلى 9:30 مساء، وعجمان من الساعة 5:15 صباحاً إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020) كالتالي: الباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، سيعمل من الساعة (12:00 ظهراً إلى 12:00 منتصف الليل).

وستكون مواعيد عمل العبرات، في العطلة المذكورة كالتالي: العبرة التراثية في محطات (سوق دبي القديم – بني ياس) (السيف – بني ياس) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. ومحطات (شارع الشيخ زايد، رحلات ذهاباً وإياباً) و(سوق دبي القديم – بني ياس – سوق ديرة القديم – السبخة – الفهيدي – السيف، رحلات ذهاباً وإياباً) من الساعة 4:00 مساء إلى 11:00 مساء. ومحطات (سوق ديرة القديم – السبخة – الفهيدي) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. ومحطة الجداف - دبي فستيفال مول 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل فيري دبي كالتالي، (الغبيبة – قناة دبي المائية – دبي مارينا مول): 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً و6:30 مساء. ومحطة مارينا مول (رحلات ذهاباً وإياباً): الساعة 5:00 مساء ومحطة الغبيبة (رحلات ذهاباً وإياباً): الساعة 5:00 مساء. ومحطة قناة دبي المائية إلى محطة دبي مارينا مول 1:50 ظهراً و7:20 مساء، ومحطة قناة دبي المائية إلى محطة الغبيبة 2:05 ظهراً و7:35 مساء.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020) .

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