عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أكدت دائرة البلديات والنقل عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح، حيث تم إزالة التحويلات المرورية وفتح كافة الطرق المؤدية من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى استمرار المحلات والأسواق في ممارسة أعمالها طوال مراحل مشروع تطوير المنطقة.


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