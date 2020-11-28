المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت دائرة البلديات والنقل عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح، حيث تم إزالة التحويلات المرورية وفتح كافة الطرق المؤدية من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى استمرار المحلات والأسواق في ممارسة أعمالها طوال مراحل مشروع تطوير المنطقة.



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دائرة البلديات والنقل تؤكد عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح، حيث تم إزالة التحويلات المرورية وفتح كافة الطرق المؤدية من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى استمرار المحلات والأسواق في ممارسة أعمالها طوال مراحل مشروع تطوير المنطقة. pic.twitter.com/R4auJnuU5j — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 28, 2020

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