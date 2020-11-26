المصدر: الإمارات اليوم

ترشيد

طلبت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، من سكان بعض المناطق في الإمارة، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ترشيد استهلاك المياه بسبب أعمال الصيانة.

رسالة

حذر أحد مزودَي خدمات الاتصالات، المتعاملين من الاتصال بأي رقم يحاول الاتصال بهم وقطع الاتصال بعد رنة واحدة فقط، وقالت الشركة في رسالتها: «احذر من إعادة الاتصال بهذا الرقم المميز الذي سيكلفك رسوماً باهظة».

مركز

نوّه أولياء أمور بالخدمات المقدمة من مركز واسط الصحي في الشارقة، لدى إجراء فحوص مسحات فيروس «كورونا»، في ظل الآلية المستخدمة من قبل الممرضين وموظفي الاستقبال لتسهيل مهمة الفاحصين.

«لائق»

عبر متعاملون مع مركز «لائق» الطبي في عجمان عن سعادتهم بسرعة إنجاز مهمتهم في إجراء الفحص الطبي، وتقديم طلبات الهوية الوطنية على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تُقبل على المركز.

مواقف

قال مستخدمون للمواقف العامة في الدولة إن أجهزة المواقف الحديثة يمكن أن تكون سبباً في نقل العدوى بالأمراض، إذ إنها تعمل باللمس، وتتطلب وقتاً طويلاً في التعامل معها لتحديد رقم الموقف وموقعه وعدد الساعات.

كمامة

اشتكى مواطنون ومقيمون من استمرار ظاهرة رمي الكمامات في الطرق والمواقف العامة، إذ أكدوا أنها امتدت إلى مداخل البنايات والمصاعد، مطالبين بتشديد الرقابة والعقوبة على كل من يهدد الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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