شرطة عجمان تدعم التحول الذكي للخدمات بإطلاق مبادرة المنصة الذكية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضمن جهودها المتواصلة لدعم التحول الذكي في تقديم الخدمات للمتعاملين، أطلق مركز شرطة المدينة الشامل مبادرة المنصة الذكية لتوعية جمهور المتعاملين بكيفية استخدام الخدمات الذكية، ولك ضمن إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وحث المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية.

وقال المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن المبادرة جاءت ضمن جهود شرطة عجمان لتثقيف المتعاملين ممن لا يملكون الخبرة الكافية لاستخدام الأجهزة الذكية بكيفية انجاز الخدمات عبر التطبيقات الذكية، مما يساهم في دعم التحول الذكي في تقديم الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه تم تنفيذ المبادرة باستحداث منصة تستخدم أجهزة لوحية ذكية يستخدمها أفراد الشرطة في المركز لعرض الخدمات الذكية التي يقدمها المركز مثل خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية والمالية وإثبات الحالة، وخدمة الاستعلام عن سير البلاغ وتسليم واستلام المفقودات وغيرها من الخدمات، ويقدمون للمتعاملين شرحاً تفصيلياً عن كيفية الاستفادة من الخدمات عبر التطبيق الذكي دون الحاجة للحضور إلى المركز شخصياً.

ودعا رئيس مركز شرطة المدينة الشامل المتعاملين والجمهور الكريم إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر تطبيق شرطة عجمان وتطبيق MOI، دون الحضور إلى المركز وتوفير الوقت والجهد، مؤكداً ان شرطة عجمان تعمل بكل جهد لتعزيز رضاهم وسعادتهم.

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