بالفيديو.. اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني تدعو الجمهور لتصوير أنفسهم وهم يؤدون النشيد الوطني للدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 حملة "عيشي بلادي" التي تهدف إلى توحيد الجميع من خلال دعوتهم لتصوير أنفسهم وهم يؤدون النشيد الوطني.

كما تم إطلاق صفحة مخصصة ضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالاحتفال الرسمي /uaenationalday.ae/ يتضمن تعليمات حول كيفية تسجيل الفيديو.

ويمكن للراغبين أيضاً إرسال تسجيلاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحتفال الرسمي /@OfficialUAEND/ على تويتر وفيس بوك وإنستغرام.

ووجهت اللجنة الدعوة للجميع بمختلف أعمارهم وجنسياتهم للانضمام والمشاركة في النشيد الوطني مع استخدام الوسم #عيشي_بلادي أو #Eishy_Bilady.

وستبث مجموعة مختارة من التسجيلات ضمن العرض المباشر للاحتفال الرسمي "غرس الاتحاد"، والذي يقام في أبوظبي يوم 2 ديسمبر. كما ستعرض المشاركات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحتفال الرسمي ضمن مجموعة من مقاطع الفيديو تبرز تضامن أفراد المجتمع الإماراتي وهم يؤدون النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وقال عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 للدولة خلفان المزروعي- في تصريح له - : "مع القيود التي فرضتها جائحة " كوفيد-19" على الاحتفالات بشكل عام، فإن هذا الأداء الجماهيري للنشيد الوطني يتيح الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49. ومن الضروري بالنسبة لنا في هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، أن نتضامن معاً بصوت واحد بينما ننظر نحو المستقبل بإيجابية وتفاؤل".

ويمكن للجميع زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاطلاع على التفاصيل اللازمة حول كيفية القيام بتسجيل الفيديو. ويمكن تقديم المشاركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مؤخراً عن تفاصيل الاحتفال المقام في أبوظبي والذي سيُبث على الهواء مباشرة لجمهور من الملايين داخل دولة الإمارات وخارجها، مما سيسمح للجميع بالاحتفال بأمان من منازلهم.

ويحكي العرض بشكل فني المراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة ثم تزهر ويشتد عودها، لتحاكي بذلك مسيرة دولة الإمارات على مر السنوات الــ49 الماضية. وسيقام العرض الذي يحمل اسم "غرس الاتحاد" على شكل منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر، تُعرض عليها صور رقمية ومؤثرات مرئية تتناول مواضيع مستوحاة من تاريخ الإمارات وقيمها الراسخة وتطلعاتها للمستقبل.

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